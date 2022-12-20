Народные Новости

923 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergiy Che
    «Не знаю, мне сейчас не до них. Песни пишу. Добра и Мира!» — заявил Шевчук." ©   - вот и всегда бы так, музыкант Юра ...Солист «ДДТ» Шевч...
  • Валерий Зобнин
    Ржу,не могу.Это я про"инициативу G7 по ограничению цен на российскую нефть".С какого перепугу,эта точка G,ограничивае...Sina: Россия зата...
  • Лидия Курзаева
    Светлая память героям!Сослуживцы прости...

Новогодние блюда: встречаем 2023 год – что приготовить для праздничного застолья

Новогодние блюда: встречаем 2023 год – что приготовить для праздничного застолья

В преддверии Нового 2023 года многие россияне думают, что приготовить для праздничного стола. В современных реалиях очень важно следить за здоровьем, поэтому нужно составить полезное и легкое меню, чтобы утром не возникло чувство тяжести и вздутия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх