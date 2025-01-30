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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие разведывательных подразделений ЦВО отработали проведение диверсий в тылу условного противника под Самарой

Военнослужащие разведывательных подразделений ЦВО отработали проведение диверсий в тылу условного противника под Самарой

При отходе военнослужащие обнаружили автомобиль «противника», провели засаду и захватили важные документы, используя автоматы АК-74, пулеметы «Печенег», гранатометы РПГ-7В.

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