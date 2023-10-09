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Спички - не игрушка

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«Белая стрела» Лукашенко

«Белая стрела» Лукашенко

Как в Беларуси быстро и жестко расправились с бандитизмом и ворами в 90-е Автор: Сингулярность Легенды о "Белой стреле" - секретном подразделении милиции, специально созданном в кулуарах силовых структур для расправы над преступниками по справедливости там где нельзя по закону - неотъемлемая часть городского фольклора России девяностых, когда разгул преступности достиг уже каких-то латиноамериканских уровней.

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