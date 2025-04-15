Хуситы поставили условие для возможного визита Трампа в Газу

Визит президента США Дональда Трампа в сектор Газа будет возможен только при условии восстановления стабильности в регионе, заявил член политбюро движения «Ансар Аллах» Хазам аль-Асад, 15 апреля сообщает палестинское информационное агентство «Шехаб».
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