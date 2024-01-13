«Если честно, то не очень»: Песков раскритиковал российский снегоболотоход после поездки с Путиным (ВИДЕО)

Пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова не впечатлил отечественный снегоболотоход «Хищник». Накануне Песков попробовал проехаться на нем по Чукотке, и признался, что «машину надо доводить до ума».
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