В МЧС пояснили, почему под Калугой перевернулся автомобиль с московскими номерам

В областном МЧС обнародовали подробности ДТП, произошедшего накануне под Калугой, где перевернулся легковой автомобиль с номерами московского регионаВ областном МЧС обнародовали подробности ДТП, произошедшего накануне под Калугой, где перевернулся вверх колесами легковой автомобиль с номерами московского региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)