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Калужские новости

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В МЧС пояснили, почему под Калугой перевернулся автомобиль с московскими номерам

В МЧС пояснили, почему под Калугой перевернулся автомобиль с московскими номерам

В областном МЧС обнародовали подробности ДТП, произошедшего накануне под Калугой, где перевернулся легковой автомобиль с номерами московского регионаВ областном МЧС обнародовали подробности ДТП, произошедшего накануне под Калугой, где перевернулся вверх колесами легковой автомобиль с номерами московского региона.

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