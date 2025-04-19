В МЧС пояснили, почему под Калугой перевернулся автомобиль с московскими номерам

В областном МЧС обнародовали подробности ДТП, произошедшего накануне под Калугой, где перевернулся легковой автомобиль с номерами московского регионаВ областном МЧС обнародовали подробности ДТП, произошедшего накануне под Калугой, где перевернулся вверх колесами легковой автомобиль с номерами московского региона.