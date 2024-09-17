В «Домклик» рассчитали медианный платеж по ипотеке в России

Минимальные показатели в сегменте новостроек, максимальные — в индивидуальном жилищном строительстве Медианный (то есть половина выборки меньше, половина — больше) платеж по ипотеке на российские новостройки по итогам июля-августа 2024 года составил 34,2 тыс.