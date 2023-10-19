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Военное обозрение

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Американский журналист счел нападение ХАМАС на Израиль «провальным» для палестинского движения

Американский журналист счел нападение ХАМАС на Израиль «провальным» для палестинского движения

План палестинского движения ХАМАС, готовившего два года вооруженный рейд в Израиль, оказался провальным.

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