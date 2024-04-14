МИД России выпустил заявление в связи с массированной атакой Израиля Ираном. В сообщении в сдержанной манере признается право Тегерана на самооборону.
Израиль негодует. Россия поддержала Иран
Комментарии
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Галина Чужая
Израиль получил ровно то, на что нарывался последнее время.
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16 час.
Алексей Тан
Галька!!!... не чужая,.. поверь! Галина здравствуй... Галя... евреи и еврейчики (помесь грязная)... ещё ни чего не получили и это не возмездие а так, напоминание евреям... кто они.... а по заслугам получат они... это когда в той же англо-саксонии... их в каждой канаве топить будут... вот тогда и Израиль... в Средиземное море "погрузят"... а Палестина останется.
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14 час.
Александр Дубков
конечно ну не за фашистов же еврейских
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13 час.
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