Израиль негодует. Россия поддержала Иран

Алексей Тан

Галька!!!... не чужая,.. поверь! Галина здравствуй... Галя... евреи и еврейчики (помесь грязная)... ещё ни чего не получили и это не возмездие а так, напоминание евреям... кто они.... а по заслугам получат они... это когда в той же англо-саксонии... их в каждой канаве топить будут... вот тогда и Израиль... в Средиземное море "погрузят"... а Палестина останется.