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  • Сергей ЕВ
    СогласенТеперь уже Израил...
  • лина любимцева
    Евреи захватили не только мировую банковскую систему, но и государства. К примеру США. Там правят евреи.Теперь уже Израил...
  • Александр Дубков
    конечно ну не за фашистов же еврейскихИзраиль негодует....

Израиль негодует. Россия поддержала Иран

Израиль негодует. Россия поддержала Иран

МИД России выпустил заявление в связи с массированной атакой Израиля Ираном. В сообщении в сдержанной манере признается право Тегерана на самооборону.

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Комментарии
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Галина Чужая
Израиль получил ровно то, на что нарывался последнее время.
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16 час.
Алексей Тан
Галька!!!... не чужая,..  поверь! Галина здравствуй... Галя... евреи и еврейчики (помесь грязная)... ещё ни чего не получили и это не возмездие а так, напоминание евреям... кто они.... а по заслугам получат они... это когда в той же англо-саксонии... их в каждой канаве топить будут... вот тогда и Израиль... в Средиземное море &quot;погрузят&quot;... а Палестина останется.
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14 час.
Александр Дубков
конечно ну не за фашистов же еврейских
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13 час.

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