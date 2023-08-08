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Океанолог Мухаметов предупредил об ускорении глобального потепления

Океанолог Мухаметов предупредил об ускорении глобального потепления

Старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ им. Ломоносова Сергей Мухаметов предупредил о том, что увеличение температурных показателей поверхности Мирового океана может привести к ускорению глобального потепления.

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