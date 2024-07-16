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ПОЧЕМУ БЕЛОРУССИЯ ОТВЕЛА ВОЙСКА ОТ ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ

ПОЧЕМУ БЕЛОРУССИЯ ОТВЕЛА ВОЙСКА ОТ ГРАНИЦЫ С УКРАИНОЙ

Игорь СМОЛИЧ Белорусско-украинская граница на протяжении последних нескольких лет остаётся тем местом, где в любой момент может начаться новый военный конфликт в Восточной Европе.

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