В Сургуте на свадьбе гости устроили стрельбу

В Сургуте компания мужчин устроила стрельбу во дворе. Об этом сообщает Ura.ru. О произошедшем стало известно после того, как к правоохранителям обратились местные жители и пожаловались на стрельбу из пистолета на свадьбе.
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