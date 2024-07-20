27 очков Франца Вагнера помогли сборной Германии разгромить Японию

Чемпионы мира по баскетболу немцы не оставили камня на камне от команды Японии. Завершился товарищеский матч действующих чемпионом мира по баскетболу команды Германии и одной из сильнейших сборных Азии Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии