"Поплатитесь за свою пророссийскую позицию": Экс-комик пригрозил Израилю за "симпатии" к РФ и был публично размазан по стенке

Ингерман Ланская

так и в России горилки нет, даже если Россия будет на 1-м месте по жизненному уровню, то и тогда горилки не будет.... хахлов не жизненный уровень манит , а халява и дармовщина.... и что примечательно, эта же "морковка" и у экс-савейского пипла...