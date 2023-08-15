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"Поплатитесь за свою пророссийскую позицию": Экс-комик пригрозил Израилю за "симпатии" к РФ и был публично размазан по стенке

"Поплатитесь за свою пророссийскую позицию": Экс-комик пригрозил Израилю за "симпатии" к РФ и был публично размазан по стенке

И откуда у расходного материала США столько смелости и амбиций? Власти Незалежной не прекращают свои нападки в сторону Израиля.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
так и в России горилки нет, даже если Россия будет на 1-м месте по жизненному уровню, то и тогда горилки не будет.... хахлов не жизненный уровень манит , а халява и дармовщина.... и что примечательно, эта же &quot;морковка&quot; и у экс-савейского пипла...
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8 час.
Вячеслав Бареев
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3 час.
Михаил Фадеев
Шо, не ндравицца? А оно во как!
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53 мин.

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