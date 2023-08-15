"Поплатитесь за свою пророссийскую позицию": Экс-комик пригрозил Израилю за "симпатии" к РФ и был публично размазан по стенке

И откуда у расходного материала США столько смелости и амбиций? Власти Незалежной не прекращают свои нападки в сторону Израиля.
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