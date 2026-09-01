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Русская весна

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Во Франции рассказали о катастрофе, накрывшей ЕС после решения по России

Во Франции рассказали о катастрофе, накрывшей ЕС после решения по России

Отказ Бельгии обсуждать использование замороженных российских активов для финансирования Украины стал катастрофой для ЕС, заявил в соцсети X лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

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