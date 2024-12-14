Германия заморозила активы России на €3,5 млрд в рамках санкций ЕС

Власти Германии в соответствии с санкциями ЕС заблокировали активы России на сумму около €3,5 млрд. Это коснулось средств и ресурсов, связанных с Центральным банком России и другими включёнными в санкционный список лицами и организациями.
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