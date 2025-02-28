В окно квартиры жилого дома в Тверской области попали фрагменты БПЛА

В Удомле Тверской области обломки сбитого беспилотника повредили одну из квартир жилого дома.По сообщению губернатора Игоря Рудени, для безопасности жителей временно разместили в одном из местных образовательных учреждений.
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