МВД советует проверить срок действия загранпаспортов перед Новым годом

В российском МВД посоветовали гражданам РФ в преддверии новогодних праздников проверить срок действия своих загранпаспортов, чтобы потом не стоять в очередях, оформляя новые документы, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы министерства.
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