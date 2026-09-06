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На дне реки в орловской глубинки нашли паровой гигант 1948 года

На дне реки в орловской глубинки нашли паровой гигант 1948 года

В Свердловском районе завершилась операция, которая длилась почти три года. Со дна реки Неручь сквозь толщу ила, глины и песка на свет подняли многотонного железного исполина — паровой локомобиль, пролежавший в воде несколько десятилетий.

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