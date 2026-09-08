Счета за ЖКХ с 2027 году будут доступны на "Госуслугах", но "бумажки" сохранятся

Начиная с 1 сентября 2027 года у российских граждан появится возможность получать платежные документы за жилищно-коммунальные услуги в цифровом формате через портал «Госуслуги».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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