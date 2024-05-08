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На Украине Коломойскому* предъявили обвинение в организации заказного убийства

На Украине Коломойскому* предъявили обвинение в организации заказного убийства

TASS/EPA/STR Бизнесмен Игорь Коломойский*, который находится на Украине под стражей с сентября 2023 года по делу о мошенничестве, подозревается в организации заказного убийства, сообщает офис генерального прокурора Украины в своем Telegram-канале.

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