Таллин перекрыл России последний путь для зерна на Балтике

Эстония заблокирует экспорт российского зерна через свои портыЭстония готова предпринять шаги, чтобы предотвратить транзит российского зерна через свою территорию, заявил министр иностранных дел республики Маргус Цахкна, сообщает МИД Эстонии.
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Пора вернуть "убогого чухонца" под Российскую корону! А Ревель тем более! Это русский порт! Построенный Русскими на русской земле!
Сами напрашиваются на кукан!!!!!
Давно пора троебалтов прижать и конкретно.