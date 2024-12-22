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Может, пусть лучше вообще ничего не будет, чем будет вот это?

Может, пусть лучше вообще ничего не будет, чем будет вот это?

Михаил  Онуфриенко Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис поделился своими размышлениями о возможном будущем русского народа и русской государственности.

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Комментарии
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Нина
ах, как мелкого таракашку кособочет от зависти. А чем мельче, тем больше воняет. В данном случае, напоминает тявкающую Моську из известной басни Крылова.
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6 час.
Анастасия Гончарова
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5 час.
СТ
Сергей Туренко
Вообще-то все эти территории исконно русские за которые Россия (Петр I) выплатила выкуп. А их место в американском курятнике, который они для себя облюбовали.
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2 час.

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