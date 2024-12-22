Михаил Онуфриенко Депутат Рижской думы Марис Мичеревскис поделился своими размышлениями о возможном будущем русского народа и русской государственности.
Может, пусть лучше вообще ничего не будет, чем будет вот это?
Комментарии
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Нина
ах, как мелкого таракашку кособочет от зависти. А чем мельче, тем больше воняет. В данном случае, напоминает тявкающую Моську из известной басни Крылова.
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6 час.
Анастасия Гончарова
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5 час.
СТ
Сергей Туренко
Вообще-то все эти территории исконно русские за которые Россия (Петр I) выплатила выкуп. А их место в американском курятнике, который они для себя облюбовали.
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2 час.
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