Омбудсменам из разных регионов России показали Музейный комплекс Верхней Пышмы

В рамках насыщенной программы Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, который проходит в эти дни в Екатеринбурге, участники этого масштабного мероприятия нашли время и для посещения одного из крупнейших собраний исторической военной и гражданской техники в России — музейного комплекса в Верхней Пышме.