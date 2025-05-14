Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Омбудсменам из разных регионов России показали Музейный комплекс Верхней Пышмы

В рамках насыщенной программы Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, который проходит в эти дни в Екатеринбурге, участники этого масштабного мероприятия нашли время и для посещения одного из крупнейших собраний исторической военной и гражданской техники в России — музейного комплекса в Верхней Пышме.

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