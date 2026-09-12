В этой войне Россия играет "вторым номером" неслучайно. Как закончится СВО

Коллаж Новороссии Автор: Сергей Иванов Владимир Путин сделал два знаковых заявления, которые, словно пазл, сложились в единую картину.
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Роль России представляется наблюдателям по разному, каждый воспринимает по своему миро-восприятию, рассуждению и информированностью. В каждом своем инциденте, будь они, в рамках Российской империи, СССР, СНГ, ООН, БРИКС и т. д., всегда она находилась на первой роли, оказывающая Услуги, военные, культурные, материальные, научные, гуманитарные а её подавляющее окружение, в о всех условно замкнутых кругах, являлись потребителями. Несметные богатства России и её суперпозиция, представляющая балансообразуюшие услуги своему окружению, мотивировали ёё окружению относиться к ней чувством зависти, нетерпимости. С этой точки зрения, она оказалась во второй роли во взаимодействии со своим, жаждущим крови, окружением. Данное обстоятельство сегодняшнего дня, в первую очередь, является допущением аналитических ошибок соответствующих государственных служащих, МИД а, финансово- экономических, научных, исторических, статистических служб изучающие социального, военного, экономического развития стран и государств. Которые все время, с нетерпением ожидали со стороны России, хоть каких- то, малейших политических, экономических и военных ошибок, в мировом масштабе, за что можно было бы нажиться задарма и отказаться от своих финансовых, экономических, межгосударственных обязательств. Судя с их точки зрения, да, Россия сегодня играет вторую роль, на фоне "международного взаимодействия"и "сосуществования".
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некий экстремизЬм присуДствует, - опять и снова про ЯО, например, а зачем? конвенционного хватает вполне. почему логистика попала под контроль только в 2026м? если уж говорить о "втором номере", то бурить тему надо глубже, до основы, - задач и устремлений кукловодов, пытающихся одной лапой волосатой расширить сферу своего влияния (Канада, Гренландия с выходом на шельфы СЛедовитого), другой пытающихся кормиться за счёт ранее выращиваемых вассалов, ибо кризис не деЦЦкий, а времени в обрез. отсюда горячие решения конфликтов, отсюда "разбрасывание камней" (собирать надеются позже, но уже иначе), отсюда "Мутная водица" в политике. для этого и нужен был Трамп. его время выйдет (или уже выходит), как только "камни" будут окончательно разбросаны и придёт время их собирать. Европа в этом контексте, да и весь вассалитет гегемона, страдают по ходу сильнее всех в долгосрочной перспективе, см., как Китай грамотно скупает падающие производства в той же Европе и не только... далее зафиксированные планы Китай-Индия, как крупнейших обладателей человеческого ресурса. далее заход на суверенную платёжную систему БРИКС... дело движется к развязке, которая "светом в конце тоннеля" сверкнула ещё весной 2026го, а после встречи ВВП и Си это стало очевидным. поэтому, да, решение СВО "на земле" до самых до окраин. тчк. а там поглядим.
Дроны сначала создали , чтобы свадьбы снимать красиво сверху...А теперь дроны-цифролёты - горозное оружие и для пехотинца и для танка...Скоро с автоматами будут бегать стальные роботы с мгновенным ИИ, миллионы стальных роботов!..Побеждать будет тот , у кого роботы и технологии лучше...