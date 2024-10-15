Россияне с приложением «Сбер Онлайн» под прицелом: Сбербанк предупредил своих клиентов о новом виде мошенничества Ольга БезродняяСбербанк предупреждает клиентов о новой мошеннической схеме, по которой злоумышленники находят способы списывать деньги с банковских счетов.
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