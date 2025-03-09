Рост промышленности Башкирии: 2,7 трлн рублей и лидирующие позиции

Промышленное производство в Башкирии в 2024 году достигло 2,7 трлн рублей, увеличившись на 16%. Вице-премьер Александр Шельдяев отметил значительный рост в обрабатывающих отраслях и добыче полезных ископаемых, что укрепило позиции региона в производстве ключевой продукции.