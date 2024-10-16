К Новому году у омского заксобрания установят светодиодную елку за полмиллиона рублей. Она должна быть устойчива к ветрам и выдерживать от -40 до +40 градусов.
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К Новому году у омского заксобрания установят светодиодную елку за полмиллиона рублей. Она должна быть устойчива к ветрам и выдерживать от -40 до +40 градусов.