«Стой как скала»: как Екатерина Андреева доказала, что в ногах правда есть

Екатерина Андреева Юрий Феклистов Чему новым звездам российского телевидения стоит поучиться у ведущих старой закалки и возможно ли читать новости, падая со стула? Бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале стала героиней истории, достойной украсить любое пособие для начинающих и даже опытных работников прямого эфира.