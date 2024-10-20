«Стой как скала»: как Екатерина Андреева доказала, что в ногах правда есть

Екатерина Андреева Юрий Феклистов Чему новым звездам российского телевидения стоит поучиться у ведущих старой закалки и возможно ли читать новости, падая со стула? Бессменная ведущая программы «Время» на Первом канале стала героиней истории, достойной украсить любое пособие для начинающих и даже опытных работников прямого эфира.
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