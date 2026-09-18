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Мировое обозрение

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«Переплата сильно меньше»: Назван наиболее выгодный способ досрочно погасить ипотеку

«Переплата сильно меньше»: Назван наиболее выгодный способ досрочно погасить ипотеку

Россиянам, планирующим досрочно закрыть ипотеку, стоит задуматься о стратегии заранее. Специалисты Центра финансовой экспертизы Роскачества пришли к выводу: максимальную экономию на процентах обеспечивает сокращение срока кредита при сохранении прежнего размера ежемесячного платежа.

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