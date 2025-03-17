Несмотря на резкую критику общественности, филиал Центра открылся в Москве В своем недавнем выпуске популярной программы «Бесогон» на российском телевидении кинорежиссер Никита Михалков выразил возмущение открытием в центре Москвы филиала печально знаменитого Ельцин Центра в Екатеринбурге.
Загадка Ельцин Центра
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Какие наивные люди, Бенина мама! Закон! №68! От 2008 г! Народ его сотворил?
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12 час.
Андрей
Согласен, что после войны и что спросить на референдуме... Только вот не у одних жителей Екатеринбурга это касается! Ведь годовой бюджет Ельцин Центра около 550 миллионов рублей берется не из городского бюджета, а из федерального!
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9 час.
Виктор Гайдуков
То, что делается в Ельцин центре конечно непонятное безобразие, но еще более непонятно отсутствии какой-либо реакции наших "народных" депутатов на это безобразие. Или они работают так, как летают ёжики, с пинка? Чем сильнее пинок, тем выше и дальше летит.
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8 час.
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