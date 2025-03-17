Загадка Ельцин Центра

ВН Валерий Николаевич Какие наивные люди, Бенина мама! Закон! №68! От 2008 г! Народ его сотворил?

Андрей Согласен, что после войны и что спросить на референдуме... Только вот не у одних жителей Екатеринбурга это касается! Ведь годовой бюджет Ельцин Центра около 550 миллионов рублей берется не из городского бюджета, а из федерального!