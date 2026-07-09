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Еврокомиссия выступила против возвращения россиян в международный спорт

Еврокомиссия выступила против возвращения россиян в международный спорт

Еврокомиссия выступила против возвращения российских атлетов на международную арену. Представитель ведомства Анна-Кайса Итконен заявила о «серьёзном беспокойстве» из-за рекомендаций МОК о снятии санкции с россиян.

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