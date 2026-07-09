Еврокомиссия выступила против возвращения россиян в международный спорт

Еврокомиссия выступила против возвращения российских атлетов на международную арену. Представитель ведомства Анна-Кайса Итконен заявила о «серьёзном беспокойстве» из-за рекомендаций МОК о снятии санкции с россиян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии