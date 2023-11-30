Собянин отметил эффективность программы стимулирования создания новых рабочих мест

Новые районы получат сбалансированную застройку Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в столице будут обеспечены работой около 120 тыс.
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