Север Столицы
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Север Столицы

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Собянин отметил эффективность программы стимулирования создания новых рабочих мест

Собянин отметил эффективность программы стимулирования создания новых рабочих мест

Новые районы получат сбалансированную застройку Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что благодаря программе стимулирования создания мест приложения труда в столице будут обеспечены работой около 120 тыс.

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