Юрий Каминский: «У меня есть много вопросов, которые хочется решить в плане четырехлетней подготовки, но сейчас даже говорить об этом бессмысленно»

Старший тренер российской мужской команды по биатлону Юрий Каминский заявил, что тренеры сборной находятся в подвешенном состоянии из-за того, что выборы главы СБР пройдут в июне.
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