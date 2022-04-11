Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...
  • Людмила Кузьмина
    Называть Казахстан "дружественным" сегодня не вполне справедливо.Глава Федерации с...
  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...

Юрий Каминский: «У меня есть много вопросов, которые хочется решить в плане четырехлетней подготовки, но сейчас даже говорить об этом бессмысленно»

Старший тренер российской мужской команды по биатлону Юрий Каминский заявил, что тренеры сборной находятся в подвешенном состоянии из-за того, что выборы главы СБР пройдут в июне.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх