Готовность ремонта «Бахчисарайского дворца» свыше 70%

Строительная готовность реставрационных работ в «Бахчисарайском дворце» составила 72%. Также специалистам удалось сохранить до 95% исторического материала памятника архитектуры, сообщил в своём Telegram-канале глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк.
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