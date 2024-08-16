Поезд насмерть сбил мужчину в Забайкальском крае

В Забайкальском крае в районе станции Харагун поезд насмерть сбил 37-летнего мужчину, перебегавшего железную дорогу, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
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