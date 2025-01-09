Не сердце? Кардиолог Хохлов — как не перепутать инфаркт с другими болезнями

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Комментарии
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Sema
Спасибо за статью! Тема актуальная и часто обсуждаемая. «Само диагностирование» и последующее самолечение, очень опасно для жизни. Сейчас люди болеют, страдают и умирают, но так будет не всегда. Наш Создатель, через своё Слово, заверяет нас, что скоро наступит такое время, когда люди перестанут болеть и даже не будут умирать. В Священном Писании есть такие слова: «Бог вытрет слёзы с их глаз, и смерти больше не будет, ни скорби, ни рыданий, ни боли больше не будет. Всё, что было прежде, прошло». Сидящий на престоле сказал: «Я творю всё новое!» — и добавил: «Запиши, ведь эти слова правдивы и надёжны» (Откровение 21:4,5).
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