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Анатомия бизнеса

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AI-агенты в маркетинге: где они действительно полезны, а где без человека пока не обойтись

Совсем недавно использование искусственного интеллекта в маркетинге чаще всего сводилось к отдельным задачам: написать несколько вариантов объявления, сократить текст, подобрать идеи для рассылки или собрать черновик контент-плана.

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