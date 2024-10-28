Для научно-фантастического хоррор-шутера Ripout вышло обновления к Хэллоуину Ri...

Для научно-фантастического хоррор-шутера Ripout вышло обновления к ХэллоуинуRipout , кооперативный хоррор-шутер от первого лица, в котором вы сражаетесь на заброшенных кораблях, заполненных гротескными мутантами, отмечает Хэллоуин (и свой первый день рождения) совершенно новым обновлением, доступным сегодня в Steam, включающим новое оружие, переработанный… источник#Хэллоуин.