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«Лейкерс» обменяют Уэстбрука и пик в «Юту» на Расселла, Бизли и Вандербилта

«Лейкерс», «Юта» и «Миннесота» согласовали трехсторонний обмен с участием звездных разыгрывающих. «Лейкерс» получат Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джареда Вандербилта.

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