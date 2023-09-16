Закон, порядок, государство

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В штабе ЦВО наградили военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции

В штабе ЦВО наградили военнослужащих, отличившихся в ходе специальной военной операции

Командование Центрального военного округа высоко оценило профессионализм, мужество и самоотверженность российских офицеров, проявленные при выполнении воинского долга.

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