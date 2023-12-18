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Глава МВФ: задержки с финансированием угрожают восстановлению экономики Украины

Глава МВФ: задержки с финансированием угрожают восстановлению экономики Украины

Задержки с финансированием ставят под угрозу восстановление экономики Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете Financial Times.

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