Глава МВФ: задержки с финансированием угрожают восстановлению экономики Украины

Задержки с финансированием ставят под угрозу восстановление экономики Украины. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью газете Financial Times.
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