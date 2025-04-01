Памяти Сергея Ивановича Крючека

30 марта исполнилось девять дней со дня смерти Сергея Ивановича Крючека, депутата Государственной Думы РФ VII созыва (фракция «Справедливая Россия»), председателя Совета Межрегиональной потребительской кооперации «За наилучшие пути повышения качества жизни», кавалера ордена Дружбы и других государственных и ведомственных наград.
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