Storyone
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Storyone

63 подписчика

Свежие комментарии

  • владимир сергеев
    косноязычие в тексте...- читать противноЕвропа под давлен...
  • владимир сергеев
    болтовня статейная...понемногу ни о чём , как говорят...Героя Русской вес...
  • Иосиф Калинин
    Удивительное №4. После всей этой молдавской наглости и хамства Россия собирается о чем-то договариваться и даже идти ...Удивительная Молд...

Памяти Сергея Ивановича Крючека

Памяти Сергея Ивановича Крючека

﻿﻿30 марта исполнилось девять дней со дня смерти Сергея Ивановича Крючека, депутата Государственной Думы РФ VII созыва (фракция «Справедливая Россия»), председателя Совета Межрегиональной потребительской кооперации «За наилучшие пути повышения качества жизни», кавалера ордена Дружбы и других государственных и ведомственных наград.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх