😱Отдых обернулся кошмаром: в Севастополе строитель напал на 65-летнюю туристку из Москвы Пьяный 34-летний мужчина напал на москвичку, которая возвращалась домой с пляжа после купания.
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😱Отдых обернулся кошмаром: в Севастополе строитель напал на 65-летнюю туристку из Москвы Пьяный 34-летний мужчина напал на москвичку, которая возвращалась домой с пляжа после купания.