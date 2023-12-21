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У бывшего полицейского Ростова изъяли имущество на 130 миллионов рублей в доход государства

У бывшего полицейского Ростова изъяли имущество на 130 миллионов рублей в доход государства

Он проходит фигурантом по делу о полицейской ОПГ.По иску Генеральной прокуратуры России в доход государства было обращено имущество на 130 миллионов рублей, которое принадлежало бывшему начальнику отделения по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции УМВД России по Ростову Николаю Щитову.

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