Определились все пары 2-го раунда Кубка Стэнли

Восток «Торонто» – «Флорида» «Каролина» – «Нью-Джерси» Запад «Даллас» – «Сиэтл» «Вегас» – «Эдмонтон» Первые матчи 2-го раунда плей-офф пройдут в ночь на 3 мая по московскому времени.
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