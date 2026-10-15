"Украинский народ устал бояться": главный страх Зеленского вылез наружу

В экспертном сообществе обсуждают, почему Киев останется без света и без воды, к чему надо готовиться людям.
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Зеленскому ничего не грозит на Украине - не бунт, не выборы. Он живёт в окружении нескольких десятков миллионов таких же как он хитрожопых громодьян, которые считают его своим кумиром и умеющим крутиться. Он там среди себе подобных гомункулов.