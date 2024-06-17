Киев не смог убедить в успехе саммита в Швейцарии даже самих украинцев, которые винят в его провале главу офиса президента Украины Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, Андрея Ермака.
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