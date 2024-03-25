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Центр помощи у "Крокус Сити Холла" получил 1700 обращений

Центр помощи у "Крокус Сити Холла" получил 1700 обращений

Известия/Эдуард Корниенко Свыше 1700 обращений поступили в Центр помощи правительства Московской области около "Крокус Сити Холла" с момента его открытия, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

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