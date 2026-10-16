Павел Зюков, глава компании "ЯПРАВ", пояснил, что налоговая инспекция может заинтересоваться регулярными денежными поступлениями на карты граждан, если те не оформляют ИП или самозанятость.
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